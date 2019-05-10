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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск призывают США передать зону Эт-Танф под контроль сирийских властей

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Флаг Сирии
Флаг Сирии.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Американские военные должны передать территорию в районе Эт-Танфа, где расположен лагерь беженцев "Рукбан", под контроль властей Сирийской Арабской Республики (САР), говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Окончательное разрешение всех гуманитарных проблем в "Рукбане" возможно только после прекращения удержания сирийских граждан в лагере подконтрольными США вооруженными группировками, вывода американских войск из незаконно оккупированной ими зоны Эт-Танф, передачи данного района под контроль сирийским правительственным войскам", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что возможности Вооруженных сил США позволяют обеспечить доставку в "Рукбан" любых грузов, используя маршруты поставок материальных средств на военную базу США в Эт-Танфе.

"Российская и сирийская стороны уверены, что гуманитарными конвоями ООН проблемы, существующие в подконтрольных США лагерях беженцев, не решить", - заявляют стороны.

В документе отмечается, что для содействия процессу добровольного и безопасного возвращения сирийских граждан в родные места необходимо оказание гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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