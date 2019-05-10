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10.05.2019
Военно-промышленный курьер

Санкции на предателей не распространяются - США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты решили снять санкции с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американскую марионетку Хуана Гуайдо. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Он заявил, что с генерала снимают санкции за его поддержку венесуэльской оппозиции и "действия в поддержку демократии" в Венесуэле. Пенс добавил, что США готовы снять санкции со всех, кто выступит против законно избранных властей Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в администрации президента США сообщал, что вице-президент Майк Пенс намерен пообещать венесуэльским военным некие выгоды в случае их перехода на сторону проамериканской оппозиции. Также Соединенные Штаты объявили о введении санкций против 25 магистратов Верховного суда Венесуэлы.

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Страны
Венесуэла
США
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