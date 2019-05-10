Ротный комплект новых БМП-3 поставлен мотострелкам ЮВО

В Южный военный округ поставлена партия новых боевых машин пехоты БМП-3М. Ротный комплект боевых машин поступил на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного Дагестане, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Согласно сообщению, более 10 новых боевых машин пехоты БМП-3М принято на вооружение мотострелковой бригады. В настоящее время экипажи машин приступили к подготовке техники к эксплуатации, которая начнется этим летом. Боевые машины поставлены в рамках государственной программы перевооружения. Всего же бригада получила на сегодняшний день более 100 новых боевых машин пехоты данной модификации.

Боевая машина пехоты БМП-3М вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Установлен комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами, а также встроенный лазерный дальномер.

БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.