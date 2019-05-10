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10.05.2019
Военное обозрение

В Сети появились фото неизвестного самоходного орудия

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В Сети появились фотографии самоходной артиллерийской установки, созданной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10МП. Предполагается, что размещенное фото является снимком опытного образца 120-мм самоходного орудия "Магнолия", создаваемого для оснащения арктических частей.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющейся информации, снимки новой боевой машины сделаны на АО "Мотовилихинские заводы" в Перми. Изображенная на фото вторая часть транспортера накрыта брезентом, поэтому разглядеть подробности не удается. Однако не исключается, что на снимке 120-мм самоходное орудие "Магнолия", о создании которого было заявлено в 2017 году.

Подробной информации о новом САО не имеется, предполагается, что на нем используется модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 "Вена", установленное на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП производства АО "Машиностроительная компания "Витязь". Сама установка разрабатывается АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

В последнее время Министерство обороны России уделяет большое внимание созданию новых образцов военной техники, предназначенной для действий в арктических условиях. Для подразделений, дислоцированных на Севере уже разработаны зенитные ракетные комплекс "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА", создаются РСЗО на базе двухзвенных транспортеров. Также ведется модернизация уже стоящих на вооружении образцов техники и оружия для применения в условиях Арктики.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
Продукция
2С31 Вена
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Мотовилиха
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Тор ЗРК
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