В Сети появились фото неизвестного самоходного орудия

В Сети появились фотографии самоходной артиллерийской установки, созданной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10МП. Предполагается, что размещенное фото является снимком опытного образца 120-мм самоходного орудия "Магнолия", создаваемого для оснащения арктических частей.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющейся информации, снимки новой боевой машины сделаны на АО "Мотовилихинские заводы" в Перми. Изображенная на фото вторая часть транспортера накрыта брезентом, поэтому разглядеть подробности не удается. Однако не исключается, что на снимке 120-мм самоходное орудие "Магнолия", о создании которого было заявлено в 2017 году.

Подробной информации о новом САО не имеется, предполагается, что на нем используется модернизированное боевое отделение 120-мм самоходного орудия 2С31 "Вена", установленное на шасси двухзвенного гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП производства АО "Машиностроительная компания "Витязь". Сама установка разрабатывается АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

В последнее время Министерство обороны России уделяет большое внимание созданию новых образцов военной техники, предназначенной для действий в арктических условиях. Для подразделений, дислоцированных на Севере уже разработаны зенитные ракетные комплекс "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА", создаются РСЗО на базе двухзвенных транспортеров. Также ведется модернизация уже стоящих на вооружении образцов техники и оружия для применения в условиях Арктики.