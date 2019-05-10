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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Половина нынешнего экипажа МКС вернется на Землю 25 июня

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Энн Макклейн
Энн Макклейн.
Источник изображения: © NASA

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак должны вернуться с Международной космической станции (МКС) 25 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Посадка запланирована на 25 июня", - сказали в госкорпорации.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кук и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

О.Кононенко, Э.Макклейн и Д.Сен-Жак работают на орбите с 3 декабря прошлого года. Их коллеги прилетели на МКС 15 марта 2019 года.

К.Кук пробудет на МКС до февраля следующего года, сообщило ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). "Работа К.Кук на орбите продлена до февраля 2020 года, она установит новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток", - говорилось в сообщении агентства 17 апреля.

Таким образом, К.Кук, работающая на МКС с 15 марта, побьет рекорд Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Ранее о том, что двум американским астронавтам придётся задержаться на МКС дольше для обеспечения возможности полёта первого астронавта ОАЭ сообщал замглавы NASA Билл Герстенмайер.

"Мы работаем с "Роскосмосом" по уточнению программы полёта на 2019 год. Члены нашего американского экипажа Кристина Кук и Эндрю Морган останутся дольше, такая задержка поможет возможности полёта астронавта Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Б.Герстенмайер на пресс-конференции на Байконуре 15 марта.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, с которыми

улетела с Земли К.Кук, вернутся на планету осенью после 204 суток полета.

Третье место в корабле "Союз МС" займет первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12".

Как ранее сообщал "Интерфакс", им стал Хаззаа Аль-Мансури. Он отправится на МКС 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер, а вернется 3 октября.

В настоящее время Х.Аль-Мансури вместе с соотечественником Султаном Аль-Нейади проводят тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым, и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Италия
Канада
ОАЭ
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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