Компания ILS выходит на рынок космического туризма в США

Как отметил гендиректор фирмы Кирк Пайшер, ILS также может оказывать услуги в сфере обработки данных и наблюдать за поверхностью Земли

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Американская компания International Launch Services (ILS) намерена выйти на рынок космического туризма в Соединенных Штатах. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, президент ILS, мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Хруничева, Кирк Пайшер.

Он вместе с генеральным директором АО "Главкосмос" (дочерним предприятием Роскосмоса) Дмитрием Лоскутовым представил прессе в общих чертах новые планы работы. С недавних пор фирма ILS начала действовать под эгидой "Главкосмоса". До настоящего времени ILS занималась продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке космических пусковых услуг, но теперь ее деятельность, как подтвердили Лоскутов и Пайшер, будет включать и другие составляющие. По словам российского и американского специалистов, ILS расширит спектр оказываемых услуг.

"Речь идет не обязательно о пусковых услугах. Мы можем наряду с этим принимать участие в продаже другой [российской] космической продукции, поддерживая решение основных задач "Главкосмоса", - сказал руководитель ILS. По его словам, "это могут быть услуги, связанные с получением и обработкой данных, наблюдением за поверхностью Земли, космическим туризмом".

"Будем смотреть, какие [еще] продукты нам будут доступны для продажи. Это могут быть системы контроля, это может быть <...> много чего", - отметил Пайшер.

В свою очередь Лоскутов добавил, что имеется в виду также "спутниковая фотография, эксперименты на Международной космической станции".

"Мы хотим реализовать программу, которая поможет нам более эффективно конкурировать на этом чрезвычайно сложном рынке", - сказал глава ILS. По его словам, компания предложила работать теснее, "взяв лучшее, что может предложить Россия", и сконцентрировав такие ресурсы, чтобы "более эффективно конкурировать, предоставляя различные решения" клиентам.

Как напомнил Пайшер, совет директоров ILS является наполовину российским, наполовину - американским. Российская часть ранее целиком формировалась из представителей ГКНПЦ имени Хруничева. "Теперь с российской стороны это два представителя "Главкосмоса" и один - [центра имени] Хруничева. Это позволяет нам действовать "под зонтиком" "Главкосмоса" - по существу дочерней компании Роскосмоса, принадлежащей ему на 100%. Это обеспечивает нам доступ к Роскосмосу для обсуждения стратегии, установления цен на наши услуги, графиков [запусков] и так далее", - отметил руководитель ILS.

"Мы считаем, - заявил Пайшер, - что это теперь позволяет нам создать новый спектр продуктов, процессов, позволяющих конкурировать более эффективным образом".

Продвижение российских носителей

"Теперь "под зонтиком" "Главкосмоса" у нас есть [АО] "Главкосмос пусковые услуги", предлагающая семейство носителей "Союз-2.1", - продолжил американский специалист. Согласно изложенной им информации, идея заключается в том, чтобы заниматься "фактически перекрестным продвижением на рынке этих продуктов". "Мы [ILS] будем заниматься продвижением на рынке "Союза", а "Главкосмос пусковые услуги" - "Протона" и "Ангары", - уточнил Пайшер. По его словам, заниматься этим компании будут, "видимо, исходя из географии". Это позволит предлагать "пакетные решения клиентам": носители "Протон" и "Ангара" тем клиентам, у которых есть потребность в обоих, пояснил Пайшер.

"В прошлом мы работали практически только с центром Хруничева, и это касалось только "Протона" и увеличения прибыльности центра Хруничева. Теперь мы можем координировать [работу] по всему спектру. Как я уже сказал, мы можем предлагать [пусковые] решения с "Союзом", предлагать резервные решения, чтобы гарантировать соблюдение графика. На сегодняшнем рынке цена - это не главное", - подчеркнул президент ILS.

Он отдельно заострил внимание на том, что речь не идет о "смене владельца" ILS. "Центр Хруничева все еще остается мажоритарным акционером ILS. <...> Возможно, в будущем это изменится, но сейчас наша структура такова", - сказал Пайшер. По его свидетельству, фирма ILS чувствует себя "получившей больше возможностей".

Более тесная координация

"Мы нацеливаемся на более тесную координацию действий, рационализацию процессов, - указал Лоскутов. - Теперь у нас есть более прямой контакт с Роскосмосом, <...> достаточно хорошие контакты как с промышленностью, так и с лицами, принимающими решения в [правительстве] России".

"Мы рассчитываем на улучшение контактов с клиентами", - добавил гендир "Главкосмоса". Он не отрицал, что порой случается "нехватка контактов" с клиентами. Прежде ILS могла всегда напрямую взаимодействовать с ГКНПЦ имени Хруничева, но не всегда - с Роскосмосом, констатировал Лоскутов. Теперь, заверил он, у компании будет при необходимости прямой выход на руководство Роскосмоса.

Пайшер признал, что не припоминает "ни одного случая в прошлом, когда бы клиент ILS мог встретиться напрямую с руководством Роскосмоса". "А сейчас у нас состоялись уже две-три такие встречи", - информировал глава ILS. "Наличие такого доступа для обсуждения сложностей, - считает Пайшер, - помогает как клиенту, так и Роскосмосу с определением стратегии". Такие контакты в том числе способствуют интеграции коммерческой деятельности в основную работу Роскосмоса, убежден президент ILS.

Портфель заказов компании

Как отметил Пайшер, портфель заказов ILS в настоящее время состоит из соглашений на 11 коммерческих космических запусков.

"У нас заключены долгосрочные соглашения на запуски на восемь миссий, - заявил глава ILS. - И у нас есть соглашения, о которых [публично] не объявлялось, на еще три миссии". Приводить какие-либо дополнительные сведения на этот счет Пайшер отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Руководитель ILS также заверил, что американские санкции в отношении генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина не сказываются на деятельности компании, которую он возглавляет. "Мы работаем с Роскосмосом <...> Санкции в отношении Роскосмоса не вводились", - сказал Пайшер.

Расширение рынка

Также глава ILS добавил, что Россия рассчитывает в ближайшие пару лет взять под свой контроль от четверти до трети международного рынка коммерческих космических запусков.

Руководитель "Главкосмоса" не стал уточнять, на какие конкретно показатели планируется вывести ILS. "Едва ли могу предоставить цифры, поскольку это коммерчески "чувствительная" информация", - пояснил Лоскутов. "Было бы легче, если бы речь шла только о "Протоне", но теперь мы должны учитывать и [предстоящий] переход на "Ангару", на новый "Союз-5" <...>, - сказал со своей стороны Пайшер. - Тем не менее цель <...> заключается в том, что мы хотели бы [получить] от 25 до 30% рынка". "Мы хотим попробовать добиться этого в течение следующих двух лет", - заявил глава ILS.

При этом он пояснил, что в настоящее время рынок пусковых услуг оценивается в $183 млрд. "[Компания] "Главкосмос пусковые услуги" (совместное предприятие "Главкосмоса" и ООО "Космотрас" - прим. ТАСС) и ILS вместе охватывают, вероятно, 90% земного шара - в плане потребностей в [космических] запусках", - отметил Пайшер. По его свидетельству, на этом рынке он считает корпорации Arianespace и SpaceX основными конкурентами компаний, продвигающих "Протон".