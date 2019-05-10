Коммерческие пуски тяжелого носителя "Ангара" начнутся не ранее 2025 года

Президент ILS Кирк Пайшер отметил, что для запусков необходимо завершение уже начатого строительства на космодроме Восточный

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Компания International Launch Services (ILS) исходит из того, что коммерческие космические запуски нового российского носителя "Ангара" тяжелого класса начнутся не ранее 2025 года. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами Кирк Пайшер - президент ILS, мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Хруничева.

Пайшер вместе с генеральным директором АО "Главкосмос" (дочерним предприятием Роскосмоса) Дмитрием Лоскутовым представил прессе в общих чертах новые планы работы. С недавних пор ILS начала действовать под эгидой "Главкосмоса". До настоящего времени ILS занималась продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке космических пусковых услуг, но теперь ее деятельность, как заявили Лоскутов и Пайшер, будет расширяться.

Глава ILS подтвердил, что компания в перспективе перейдет к работе с тяжелой "Ангарой". Однако для это потребуется завершение уже начатого строительства на космодроме Восточный, сказал Пайшер. Как он напомнил, "план заключается в том, чтобы произвести первый запуск "Ангары" оттуда приблизительно в 2023 году".

"Конечно, эти [первые] пуски будут в основном для [российских] федеральных программ <...> Мы не ожидаем коммерческих запусков "Ангары" до примерно 2025 года <...> Затем, в конце концов, состоится переходный период, [и он завершится], вероятно, в 2026-2027 году", - отметил американский специалист. По его словам, "Протон" продолжит летать, пока не будет надлежащей замены".

Совместное предприятие ILS создано в 1995 году ГКНПЦ имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin. В 2006 году Lockheed Martin вышла из партнерства, продав мажоритарную долю одному из германских предпринимателей. В мае 2008 года ГКНПЦ имени Хруничева выкупил эту долю, с тех пор ILS считается его дочерним предприятием. Компания базируется в пригороде Вашингтона Рестоне (штат Вирджиния).