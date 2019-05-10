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10.05.2019
ТАСС

Последний запуск спутника "Глонасс-М" планируется на 2020 год

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В 2023 году должен произойти последний запуск спутника "Глонасс-К"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Запуск последнего космического аппарата серии "Глонасс-М" планируется на 2020 год, последний спутник "Глонасс-К" должен полететь в 2023 году. Об этом говорится в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, в 2020 году планируется вывести на орбиту пять навигационных спутников с помощью пяти ракет-носителей. В частности, будет запущен один "Глонасс-М", один "Глонасс-К2" и три аппарата "Глонасс-К". "Последний спутник "Глонасс-М" № 61 должен быть выведен на орбиту во втором квартале 2020 года на ракете-носителе "Союз", - говорится в стратегии.

На 2021 год запланировано три пуска, в результате которых на орбиту будут выведены три "Глонасса-К".

В 2022 и 2023 годах будут запущены по два спутника "Глонасс-К" и "Глонасс-К2". "В первом квартале 2023 года будет запущен последний спутник серии "Глонасс-К" № 23Л с помощью ракеты "Союз". Дальше предполагается запуск спутников "Глонасс-К2", - написано в документа.

Спутники третьего поколения "Глонасс-К" российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат, чем "Глонасс-М". Они рассчитаны на 10 лет работы, в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый запуск спутника "Глонасс-М" состоялся в 2001 году. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
Союз РН
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