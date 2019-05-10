Войти
10.05.2019
Известия.ru

Названа дата возвращения на Землю экипажа корабля "Союз МС-11"

106
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экипаж корабля "Союз МС-11" — космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак — вернется на Землю 25 июня. Об этом в среду, 8 мая, сообщает пресс-служба российской госкорпорации "Роскосмос".

"Посадка (запланирована на — Ред.) 25 июня", — передает сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак должны были отправиться на МКС в конце декабря прошлого года, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре, старт перенесли на более ранний срок — 3 декабря.

Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла 11 октября. Ее причиной стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты, что было вызвано деформацией датчика контакта разделения. Дефект был допущен при сборке. На борту корабля "Союз МС-10" тогда находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто не пострадал.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
18.03.2019
Долетели со второго раза: "Союз" состыковался с МКС
15.03.2019
Рогозин обсудил с замглавы NASA будущее МКС и дальнейшее сотрудничество
04.12.2018
Глава НАСА поблагодарил Рогозина в связи с успешным запуском космического корабля "Союз МС-11"
30.11.2018
Авиация ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза МС-11"
21.11.2018
Комиссия одобрила пуск новой экспедиции на МКС 3 декабря
25.10.2018
Глава NASA подтвердил планы по отправке к МКС астронавта на "Союзе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 00:33
  • 7
Россия построит атомный авианосец
  • 10.05 00:15
  • 136
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 10.05 00:08
  • 5
Россия придумает огромный атомный авианосец
  • 09.05 20:48
  • 77
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 09.05 20:46
  • 28
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 09.05 20:43
  • 7
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 09.05 17:54
  • 9
Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России
  • 09.05 14:07
  • 4
Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент (Апостроф, Украина)
  • 09.05 14:02
  • 20
Полет до третьего "козла"
  • 09.05 13:24
  • 5
Пуск ракеты нового северокорейского оперативно-тактического ракетного комплекса
  • 09.05 13:03
  • 13
Точка Архимеда в отечественной "оборонке"
  • 09.05 11:31
  • 1
Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы
  • 09.05 10:38
  • 7
Вместо С-400: какие системы ПВО будут закупать российские военные
  • 09.05 10:31
  • 1
Радарная группа: малые ракетные корабли станут наводчиками огня
  • 09.05 10:15
  • 1
США развернули в Румынии систему ПРО