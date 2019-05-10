На Украине обсудили закон о военном капелланстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием обсудил закон о военном капелланстве (присутствие священника в армии. — Ред.), сообщила во вторник, 7 мая, пресс-служба ведомства.

"Собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска", — отмечается в сообщении.

Стороны, как уточняется, пришли к выводу о необходимости законодательного закрепления деятельности капелланов в армии, поскольку они играют существенную роль в поддержании духа военнослужащих на фронте.

Закон о военном капелланстве будет рассмотрен на ближайшей пленарной неделе, передает телеканал RT.

4 мая военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань сообщил, что украинские военные из батальона "Азов" вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.