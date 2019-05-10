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10.05.2019
Lenta.ru

Lockheed Martin показала F-35C с гиперзвуковой крылатой ракетой HAWC

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Источник изображения: Фото: Jensen Stidham / Globallookpress.com

Палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II получит пару гиперзвуковых крылатых ракет, созданных в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), пишет The Drive.

Соответствующее изображение истребителя с ракетой показала компания-разработчик Lockheed Martin.


HAWC должны быть готовы до конца текущего года. Соответствующая ракета, пишет издание, будет развивать скорость до десяти чисел Маха. Один F-35C сможет получить по две единицы HAWC, каждая из которых будет подвешиваться под крыльями истребителя.

Данное гиперзвуковое оружие также могут получить другие американские истребители.

Издание отмечает, что размещение HAWC на внешней подвеске самолета, а не в его внутреннем отсеке сделает F-35C Lightning II заметным для радаров, что, впрочем, компенсируется большой скоростью и дальностью полета перспективной ракеты.

The Drive напоминает, что HAWC конкурирует с другой американской программой гиперзвукового оружия — TBG (Tactical Boost Glide).

Финансирование программы HAWC в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между Пентагоном и компанией Lockheed Martin, составляет 928 миллионов долларов.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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