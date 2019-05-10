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10.05.2019
ТАСС

Спутники "Глонасс" планируют впервые запустить с помощью ракеты "Ангара" в 2024 году

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Спутник «Глонасс-К»
Сборка навигационного космического аппарата нового поколения «Глонасс-К» в цехе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Александр Кряжев / РИА Новости

В Стратегии развития ГЛОНАСС указывается, что всего с 2024-го по 2032 год должно быть выведено на орбиту 18 спутников "Глонасс-К2"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Первый запуск спутников "Глонасс" с помощью ракеты-носителя "Ангара" запланирован на 2024 год, говорится в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Первый запуск двух аппаратов "Глонасс-К2" с помощью ракеты "Ангара" должен состояться в первом квартале 2024 года. В следующий раз "Ангара" должна вывести на орбиту по два спутника системы в третьем и четвертом кварталах 2025 года", - отмечается в документе.

Всего, согласно стратегии, с 2024-го по 2032 год должно быть запущено девять ракет-носителей "Ангара" и выведено на орбиту 18 спутников "Глонасс-К2".

Российский спутник "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К", он будет передавать девять навигационных сигналов, масса аппарата составит около 1800 кг (вдвое больше, чем у "Глонасс-К1").

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить легкие, средние и тяжелые варианты "Ангары" грузоподъемностью до 37,5 т.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Глонасс-К
Проекты
ГЛОНАСС
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