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10.05.2019
Lenta.ru

Россия опутает "Лианой" всю Землю

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Источник изображения: Изображение: army-news.ru

Формирование российской системы радиолокационной разведки (РЛР) "Лиана", которая позволит накрыть всю Землю, завершится в 2019 году, сообщили "Известиям" в Минобороны страны.

Газета пишет, что до 1 января 2020 года запланированы пуски двух спутников "Пион-НКС", которые вместе с парой космических аппаратов "Лотос-С" позволят "российскому Генштабу наблюдать даже за небольшими объектами по всему миру".

Отмечается, что система "Лиана", спутники которой выводятся на орбиту высотой 100 километров, способна, в частности, "обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия".

Также издание указывает на то, что "Лиана" создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда", космические аппараты которой выводились на высоту 25 километров.

"В последние годы грань между гражданскими и военными спутниками стирается, к примеру, армейскую связь по закрытым каналам может обеспечить и обычный спутник. Но радиотехническая разведка — это настолько специфическая область, что справиться с этой задачей может только военный аппарат. В гражданской отрасли подобные технологии начали развиваться лишь недавно — в частности, для контроля трафика на дорогах", — сказал газете научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Зарубежным аналогом "Лианы" издание называет три американских радиолокационных спутника Lacrosse.

В апреле стало известно, что европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание самого мощного российского спутника связи "Ямал-601". За год до этого, в апреле 2018-го, сообщалось, что космические аппараты системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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