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10.05.2019
ТАСС

Ротный комплект БМП-3 поступил с завода к мотострелкам в Дагестане

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В рамках реализации программы перевооружения мотострелковая бригада получила более 10 новых боевых машин пехоты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Новые боевые машины пехоты БМП-3 поступили на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного Дагестане. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"Более 10 БМП-3 поступили в мотострелковую бригаду в Дагестане в рамках реализации программы перевооружения", - говорится в распространенном окружной пресс-службой сообщении.

В настоящее время экипажи боевых машин приступили к подготовке машин к учебно-боевой эксплуатации, которая стартует нынешним летом.

В пресс-службе уточнили, что в рамках перевооружения в это мотострелковое соединение всего поступило более 100 единиц боевых машин этой модификации.

БМП-3М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения дальномер "Содема", позволяющий вести прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м. Также эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер.

БМП вооружена 100-миллиметровым орудием - пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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