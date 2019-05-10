Второй Ту-204-300 передали Центру подготовки космонавтов

Переданный ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" (ЦПК, входит в систему ГК "Роскосмос") первый переоборудованный на АО "Авиастар-СП" пассажирский самолет Ту-204-300 (заводской номер 1450742864045, серийный номер 64045, регистрационный номер RA-64045, собственное название "Сергей Королев"). Чкаловский (Московская область), 29.03.2019.

Присутствовавшие на церемонии летчики назвали самолет надежным и комфортабельным

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Второй самолет Ту-204-300, переоборудованный для Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), прибыл во вторник на аэродром Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Сегодня, 7 мая, в 15.59 на аэродром Чкаловский Министерства обороны России из Ульяновска прибыл второй самолет Ту-204-300, переданный по госконтракту компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) в эксплуатацию объединенному авиационному отряду ЦПК", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦПК.

Летчики, которые присутствовали на церемонии, назвали самолет надежным и комфортабельным.

На передаче воздушного судна присутствовал начальник центра Павел Власов, его первый заместитель Юрий Маленченко, начальник авиационного управления ЦПК Валерий Кислицын.

Как подчеркнул Власов, обновление авиапарка не происходило с 1991 года. Он напомнил, что в 2018 году центру был передан "Еврокоптер" AS350, который будет включен в программу подготовки космонавтов в 2019 году. Это необходимо, чтобы "космонавты были знакомы не только с управлением самолетами, но и вертикально взлетающими и садящимися аппаратами". По словам начальника ЦПК, это может пригодиться во время полетов на другие планеты.

В Центр подготовки космонавтов поступили два таких самолета. Первый из них назван в честь конструктора Сергея Королева, второй - в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Они позволят перевозить до 53 пассажиров.

Ранее источник сообщил ТАСС, что самолеты Ту-204-300 для ЦПК оснастят медицинскими капсулами, которые позволят начать реабилитацию экипажа на борту воздушного судна.