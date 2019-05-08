Американцы выступают в роли корректировщика террористов – цель - авиабаза Хмеймим

Российские военные, размещающиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, заметили странную закономерность. Перед каждой атакой российского аэродрома в небе неподалеку от него находится американский самолет-разведчик.

Эксперты полагают, что американский самолет "наводит" террористов на авиабазу Хмеймим. Эти сведения подтверждаются системой отслеживанием полетов.

Наблюдатели считают, что США передают разведывательные данные джихадистам, фактически, координируют их действия. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

В свою очередь Минобороны РФ и российские дипломатические круги неоднократно задавали неудобные вопросы американским представителям по поводу их взаимодействия с радикальными исламистскими группировками на территории Сирии. Внятного ответа на это не последовало, замечает портал Free News.