Верховный суд согласен сажать изготовителей самодельных бомб на 15 лет

7 мая стало известно, что Верховный суд РФ поддержал законопроект, по которому серьезно увеличивается срок лишения свободы за незаконное изготовление взрывных устройств.

Теперь создатель самодельной бомбы может уехать в места не столь отдаленные на 15 лет. Авторами проекта закона стала группа депутатов от "Единой России". Об официальном отзыве Верховного суда на проект закона стало известно из сообщений информационных агентств.

За изготовление самодельных взрывных устройств по действующему Уголовному кодексу сажали всегда. Но если для тех, кто пользовался взрывными устройствами, срок легко мог доходить до пожизненного, то изготовители смертоносных предметов получали немного.

За незаконные изготовление, переделку или ремонт оружия и незаконное изготовление боеприпасов сейчас наказывают сроком от 3 до 5 лет. За то же преступление, но совершенное коллективно и по сговору, можно получить до 7 лет . Если этим занимается организованная преступная группа, то реально сесть до 8 лет.

Законопроектом предлагается усилить наказание: за незаконное изготовление взрывчатки - сажать на срок до 11 лет. А организованная группа уедет в колонию на срок от 12 до 15 лет.

Почетному адвокату России Алексею Куприянову приходилось защищать жертв терактов. Вот мнение практикующего юриста о новом законопроекте.

- Наказание за незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств внесено в Уголовный кодекс относительно недавно - в 2014 году. Доморощенные пиротехники, конечно, привлекались к уголовной ответственности в составе преступных групп.

Но отсутствие специального состава преступления оставляло лазейку в законе, сквозь которую выскальзывали из рук уголовной юстиции лица, бесспорно представляющие общественную опасность.

Внесение новой статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ было весьма своевременно еще и потому, что изготовление самодельных бомб стало самостоятельным криминальным бизнесом. В состав преступления по ст. 223.1 УК РФ входит не только изготовление самодельных бомб, но и их ремонт.

Когда приходится защищать в судах интересы потерпевших от террористической деятельности и других криминальных проявлений с использованием взрывчатых веществ и устройств, когда видишь глаза вдов, сирот и инвалидов, только тогда по-настоящему понимаешь, сколь велик вред от деятельности подпольных химиков и сколь велика их потенциальная опасность для всех нас.

Плюс к этому надо сказать еще вот о чем. Дополнительную опасность представляют лаборатории по изготовлению взрывчатки и бомб. Они нередко расположены в жилых домах, а вероятность аварии, подрыва, пожара на таком "предприятии" весьма велика. Прецеденты не единичны и жертв бывает немало.

Наталья Козлова