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08.05.2019
Российская газета

Стали известны сроки поставок новейшего истребителя Су-57 в войска

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Особую маневренность Су-57 обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги.
Особую маневренность Су-57 обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

До ноября первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передадут Воздушно-космическим силам. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тогда же с минобороны может быть подписан второй контракт на поставку ВКС еще 13 подобных машин, причем некоторые из них могут оснастить усовершенствованной силовой установкой.

Уникальная бортовая электроника Су-57 наделяет летчика способностью вести ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной дальности

Она, как предполагается, обеспечит "пятерке" сверхзвуковую крейсерскую скорость. Сейчас машина с такими двигателями проходит в подмосковном Жуковском летные испытания, которые должны завершиться к 2023 году. Вообще планы по Су-57 выглядят следующим образом. Вслед за пилотным самолетом в войска отправят второй истребитель. Это случится в 2020-м. Обе машины оснастят не базовой силовой установкой, а, если можно так выразиться, "промежуточным" движком. Но по следующему контракту боевая авиация станет получать уже полностью доработанные самолеты пятого поколения.

Известно, что серийное производство Су-57 наладят на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Наша армия в итоге получит уникальную машину: высокоскоростную и сверхманевренную, отлично вооруженную и защищенную от современных и перспективных средств ПВО.

Эксперты утверждают, что Су-57 может решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные миссии по уничтожению наземных и надводных целей противника. Он может уходить от его атак на сверхзвуковой скорости без включения форсажа. А бортовая электроника наделяет летчика способностью вести ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной дальности.

Су-57 оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой. По всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают летчику круговой обзор. Датчики аппаратуры для инновационного комплекса радиоэлектронной борьбы "Гималаи" рассредоточены по поверхности истребителя, позволяя ему оставаться невидимым, но при этом засекать чужие малозаметные самолеты. Особую маневренность машине, в том числе возможность развернуться почти на месте, обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги.

Перспективный истребитель может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал практически не заметен для радиолокационного распознавания.

На новом боевом самолете также установлена 30-мм авиационная пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать весь боекомплект в любом режиме огня. Всего на Су-57 - четырнадцать типов вооружений.


Юрий Гаврилов

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ПАК ФА
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