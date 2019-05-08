Первое фото неизвестной самоходки на базе "Витязя" появилось в Сети

Изображения необычной боевой машины появились в Сети. На фотографиях запечатлен бронированный двухзвенный гусеничный транспортер семейства "Витязь", перевозящийся на прицепе - трале.

Его особенностью является то, что на базе второй "половины" смонтирована вращающаяся башня с орудием калибра не менее 120 мм. Подробности конструкции разглядеть невозможно, так как все надежно укрыто брезентом.

Не исключено, что перед нами - самоходная артиллерийская установка "Магнолия", о разработке которой сообщалось в 2017 году. Машина предназначена для вооружения соединений, дислоцирующихся в Арктике.

В настоящее время для действий в данном регионе уже созданы зенитные ракетные комплекс "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". Эти системы ПВО смонтированы на снегоболотоходах ДТ-30ПМ. Машины демонстрировалась на парадах в Москве.

Также на двухзвенных высокопроходимых платформах создаются реактивные системы залпового огня.

Для перевозки мотострелковых подразделений планировалось принять на вооружение ДТ-БТР, вооруженные 30-мм автоматическими пушками и способными перевозить 12 бойцов.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев