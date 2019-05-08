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08.05.2019
Интерфакс-АВН

В "Рособоронэкспорте" отмечают положительную динамику поставок вооружений

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Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт"
Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - России удается поддерживать на должном уровне объем военно-технического сотрудничества с иностранным государствами, заявил глава "Росорборонэкспорта" Александр Михеев.

"Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами сохраняет положительную динамику. Только по результатам первых четырех месяцев 2019 года Рособоронэкспорт поставил за рубеж российских вооружения и военной техники на сумму 4,9 млрд долларов США, а также подписал новые контракты на 5,2 млрд долларов США", - цитирует А.Михеева во вторнике пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Это является результатом огромной маркетинговой работы российских участников военно-технического сотрудничества и предприятий-производителей, важным элементом которой является публичная демонстрация военной техники на парадах и выставках", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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