В "Рособоронэкспорте" отмечают положительную динамику поставок вооружений

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - России удается поддерживать на должном уровне объем военно-технического сотрудничества с иностранным государствами, заявил глава "Росорборонэкспорта" Александр Михеев.

"Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами сохраняет положительную динамику. Только по результатам первых четырех месяцев 2019 года Рособоронэкспорт поставил за рубеж российских вооружения и военной техники на сумму 4,9 млрд долларов США, а также подписал новые контракты на 5,2 млрд долларов США", - цитирует А.Михеева во вторнике пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Это является результатом огромной маркетинговой работы российских участников военно-технического сотрудничества и предприятий-производителей, важным элементом которой является публичная демонстрация военной техники на парадах и выставках", - сказал он.