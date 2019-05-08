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08.05.2019
Lenta.ru

Севморпуть защитят "Дивноморьем"

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Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин

Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволит полностью контролировать Северный морской путь, пишут "Известия".

Газета сообщает, что в настоящее время Центр РЭБ получил системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха", которые в ближайшее время будут дополнены комплексами "Дивноморье".

Издание отмечает, что последние смогут "закрыть от радиолокационного обнаружения вероятным противником важные объекты в радиусе нескольких сотен километров", в частности, помешать работе самолетов-радаров, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и спутниковых систем радиолокации.

В апреле сообщалось, что Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств РЭБ "Мурманск-БН".

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Страны
Россия
Продукция
Дивноморье
Красуха-4
Мурманск-БН
Проекты
БПЛА
СФ
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