Севморпуть защитят "Дивноморьем"
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Северный флот завершил вооружение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что позволит полностью контролировать Северный морской путь, пишут "Известия".
Газета сообщает, что в настоящее время Центр РЭБ получил системы "Мурманск-БН" и станции семейства "Красуха", которые в ближайшее время будут дополнены комплексами "Дивноморье".
Издание отмечает, что последние смогут "закрыть от радиолокационного обнаружения вероятным противником важные объекты в радиусе нескольких сотен километров", в частности, помешать работе самолетов-радаров, вертолетов, беспилотников, крылатых ракет и спутниковых систем радиолокации.
В апреле сообщалось, что Россия разворачивает в Калининградской области комплекс средств РЭБ "Мурманск-БН".
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