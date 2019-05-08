ПВО авиабазы "Хмеймим" сбили 27 реактивных снарядов боевиков

Средства ПВО российской базы "Хмеймим" в Сирии сбили 27 реактивных снарядов, выпущенных боевиками, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

Атака была произведена 6 мая. По воздушным целям "отработали" зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1", в результате обстрела ни один боеприпас не попал на базу.

В Центре рассказали, что по базе было нанесено два удара реактивными системами залпового огня, которые производились из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне деэслакации.

По словам представителя центра, боевики также обстреляли город Джебла, где девять снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

Ранее руководитель российского миротворческого Центра генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что на прошлой неделе боевики также предпринимали попытку атаковать нашу авиабазу. Тогда все обстрелы также были отражены. Удар по авиабазе тогда пытались нанести боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Аттика из района идлибской зоны.

По словам Купчишина, только за один месяц террористы двенадцать раз пытались атаковать из реактивных систем залпового огня и с помощью дронов российскую базу "Хмеймим".

Александр Степанов