Войти
08.05.2019
Российская газета

ПВО авиабазы "Хмеймим" сбили 27 реактивных снарядов боевиков

76
0
0
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Средства ПВО российской базы "Хмеймим" в Сирии сбили 27 реактивных снарядов, выпущенных боевиками, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

Атака была произведена 6 мая. По воздушным целям "отработали" зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1", в результате обстрела ни один боеприпас не попал на базу.

В Центре рассказали, что по базе было нанесено два удара реактивными системами залпового огня, которые производились из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне деэслакации.

По словам представителя центра, боевики также обстреляли город Джебла, где девять снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

Ранее руководитель российского миротворческого Центра генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что на прошлой неделе боевики также предпринимали попытку атаковать нашу авиабазу. Тогда все обстрелы также были отражены. Удар по авиабазе тогда пытались нанести боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Аттика из района идлибской зоны.

По словам Купчишина, только за один месяц террористы двенадцать раз пытались атаковать из реактивных систем залпового огня и с помощью дронов российскую базу "Хмеймим".


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
30.08.2013
Чем будет воевать Сирия в случае агрессии стран западной коалиции?
17.10.2012
Без помощи извне
10.03.2009
Российский залп в Абу-Даби попал в цель. Отечественный оборонно-промышленный комплекс намерен выстоять перед кризисом
20.02.2007
Панцирь для арабского неба. Российские оборонные предприятия начали показ вооружений в ОАЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США