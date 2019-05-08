Войти
08.05.2019
Российская газета

При пожаре на индийском авианосце погиб офицер

80
0
0
Источник изображения: Indian Navy/ Wikimedia.org

Молодой офицер, руководивший тушением пожара на авианосце ВМС Индии Vikramaditya, умер в больнице от отравления угарным газом.

Пожар в машинном отделении единственного индийского авианесущего корабля произошел, когда корабль вошел в военно-морскую базу Карвар.

Лейтенант-коммандер Д.С. Чаухан возглавил борьбу за живучесть корабля. Благодаря усилиям аварийной партии огонь был потушен раньше, чем успел нанести значительный ущерб. Однако офицер получил сильное отравление продуктами горения, медики из военно-морского госпиталя Карвара не смогли его спасти. Молодой человек женился всего месяц назад, пишет Times of India.

Аиваносец вернулся в Карвар из Аравийского моря. После захода в базу корабль должен был принять участие в совместных учениях с французским авианосцем Charles de Gaulle у индийского побережья. Из-за ЧП выход в море отложен, причину пожара устанавливает комиссия флотского командования.

Vikramaditya - бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Ушаков", глубоко модернизированный по индийскому проекту на Севмаше и переданный ВМС Индии в 2013 году. На индийской верфи достраивается легкий авианосец Vikrant, его ввод в строй запланирован на 2020 год.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Адмирал Ушаков
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
Авианосец
Военные учения
Медицина
Похожие новости
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
13.03.2013
Авианосный зуд
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
25.06.2009
Горизонты боевого корабля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США