При пожаре на индийском авианосце погиб офицер

Молодой офицер, руководивший тушением пожара на авианосце ВМС Индии Vikramaditya, умер в больнице от отравления угарным газом.

Пожар в машинном отделении единственного индийского авианесущего корабля произошел, когда корабль вошел в военно-морскую базу Карвар.

Лейтенант-коммандер Д.С. Чаухан возглавил борьбу за живучесть корабля. Благодаря усилиям аварийной партии огонь был потушен раньше, чем успел нанести значительный ущерб. Однако офицер получил сильное отравление продуктами горения, медики из военно-морского госпиталя Карвара не смогли его спасти. Молодой человек женился всего месяц назад, пишет Times of India.

Аиваносец вернулся в Карвар из Аравийского моря. После захода в базу корабль должен был принять участие в совместных учениях с французским авианосцем Charles de Gaulle у индийского побережья. Из-за ЧП выход в море отложен, причину пожара устанавливает комиссия флотского командования.

Vikramaditya - бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Ушаков", глубоко модернизированный по индийскому проекту на Севмаше и переданный ВМС Индии в 2013 году. На индийской верфи достраивается легкий авианосец Vikrant, его ввод в строй запланирован на 2020 год.

Антон Валагин