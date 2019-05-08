Войти
08.05.2019
ТАСС

Роскосмос показал панораму космодрома Байконур

87
0
0
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Пользователи могут "прогуляться" по космодрому в рамках проекта "Русский космос 360"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскосмос представил сайт, на котором можно увидеть панорамы космодрома Байконур, в том числе Гагаринский старт, космонавтов и посетителей объекта, вывоз и старт ракеты "Союз-ФГ".

"Мечтаете побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Предлагаем "прогуляться" по космодрому с помощью панорам в рамках проекта "Русский космос 360", - говорится в опубликованном во вторник сообщении госкорпорации в Twitter, в котором также приводится ссылка на эту страницу.




На сайте размещено 25 круговых панорам, которые сопровождаются музыкой.

Космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан. Занимает площадь 6717 кв. км. В 1994 году РФ и Казахстан заключили договор об аренде космодрома. Он был передан в аренду России сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз РН
Похожие новости
14.09.2017
Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с тремя членами экипажа вышел на орбиту
27.07.2017
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе Байконура
21.04.2017
"Союз МС-04" вышел на околоземную орбиту
21.04.2017
Космический корабль "Союз МС"
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
19.03.2013
«У России должна быть независимая космическая политика»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США