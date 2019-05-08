Роскосмос показал панораму космодрома Байконур

Пользователи могут "прогуляться" по космодрому в рамках проекта "Русский космос 360"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскосмос представил сайт, на котором можно увидеть панорамы космодрома Байконур, в том числе Гагаринский старт, космонавтов и посетителей объекта, вывоз и старт ракеты "Союз-ФГ".

"Мечтаете побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Предлагаем "прогуляться" по космодрому с помощью панорам в рамках проекта "Русский космос 360", - говорится в опубликованном во вторник сообщении госкорпорации в Twitter, в котором также приводится ссылка на эту страницу.

Мечтаете побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Предлагаем «прогуляться» по космодрому с помощью панорам в рамках проекта «Русский космос 360» — https://t.co/J3ZH7clxzT

Вы сможете не просто посмотреть на Байконур, а по-настоящему проникнуться атмосферой этого места pic.twitter.com/NUBhy1TAKg — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 7, 2019



На сайте размещено 25 круговых панорам, которые сопровождаются музыкой.

Космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан. Занимает площадь 6717 кв. км. В 1994 году РФ и Казахстан заключили договор об аренде космодрома. Он был передан в аренду России сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года.