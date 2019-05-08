Войти
08.05.2019
Известия.ru

В Минобороны раскрыли подробности нападения боевиков на авиабазу Хмеймим

95
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Системы ПВО "Панцирь" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время атаки боевиков российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Ни один снаряд не достиг цели, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Там отметили, что боевики в тот же день обстреляли город Джебла. На его улицах и в пригороде разорвались девять снарядов, передает "РИА Новости".

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил накануне, что обстрелы авиабазы Хмеймим велись утром и вечером. Огонь в обоих случаях велся из района населенного пункта Завия.

По его словам, происходит резкое обострение ситуации и рост числа нарушений режима прекращения боевых действий со стороны боевиков в идлибской зоне деэскалации.

2 мая Купчишин сообщил о попытке боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим. Террористы находились в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика. В апреле боевики пытались атаковать авиабазу 12 раз. Атаки были отражены, и 12 беспилотников боевиков были уничтожены российскими военными.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015-м Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Тор-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
23.08.2018
Утолщенный "Панцирь". Чем усилят известный российский зенитный комплекс
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
21.07.2017
Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США