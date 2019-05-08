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08.05.2019
Lenta.ru

Россия придумает огромный атомный авианосец

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Разработка первого российского авианосца, который будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, начнется в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

"НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", — сказал собеседник агентства.

В "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) агентству сообщили, что "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали".

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тысяч тонн, построенный в СССР, находится на ремонте.

Самые крупные в мире действующие военные корабли, американские авианосцы типа Nimitz, отличаются водоизмещением около ста тысяч тонн. В строю находится десять таких кораблей.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Nimitz
Авианосец
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