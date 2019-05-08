Россия придумает огромный атомный авианосец

Разработка первого российского авианосца, который будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн, начнется в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

"НИОКР по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года", — сказал собеседник агентства.

В "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) агентству сообщили, что "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали".

В настоящее время Россия располагает единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов". Корабль водоизмещением около 60 тысяч тонн, построенный в СССР, находится на ремонте.

Самые крупные в мире действующие военные корабли, американские авианосцы типа Nimitz, отличаются водоизмещением около ста тысяч тонн. В строю находится десять таких кораблей.