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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Кремль дистанцировался от мнения Глазьева по переселению евреев на Донбасс

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Поэтому перед новыми киевскими властями могут быть поставлены новые задачи, в том числе массовый переезд уставших от войны евреев на зачищенные от русского населения земли Донбасса.

Такое мнение высказал советник Владимира Путина Сергей Глазьев, опубликовав его в блоге на сайте газеты "Завтра".

Публикация вызвала шум в соцсетях и не только. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил дистанцироваться от позиции Глазьева, заявив, что это его частное мнение. Он подчеркнул, что в Кремле оно вообще не рассматривается.

"Путин не имеет отношения к этой позиции, это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева, - сказал он. - Поэтому не имею возможности как-то его комментировать".

Он также пояснил, что даже сама тема никак не обсуждается: "Все-таки блог - это, наверное, что-то личное. Я, к сожалению, не знаком с блогерской составляющей деятельности советника Глазьева, поэтому тоже не имею возможности судить. В любом случае - это личная точка зрения и это никоим образом не обсуждается в Кремле".

У самого Глазьева в тексте есть и более серьезные заявления по поводу политики в отношении Украины.

"Ещё раз подчеркну, что оккупация Украины русофобскими силами стала возможной только вследствие нашего попустительства, - цитирует Eadaily Сергея Глазьева. - Мы не только принципиально не вмешивались и не пытались противодействовать геноциду русского населения Украины, но и фактически подыгрывали преступлениям киевского режима - признавая Порошенко президентом, а узурпировавшую власть Верховную раду - парламентом. Некоторые наши СМИ интерпретировали действия этих преступников как политику легитимных властей Украины, не отдавая себе отчёта в том, что эта политика велась по указанию американских спецслужб вопреки воле и интересам подавляющей части народа. Тем самым в российском обществе провоцировались антиукраинские настроения, продолжающие дело необандеровцев".

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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