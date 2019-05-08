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08.05.2019
Lenta.ru

Минобороны получит первый серийный Су-57

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Первый российский серийный истребитель пятого поколения Су-57 Минобороны страны получит в ноябре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"До конца года первый Су-57 поступит в ВКС [Воздушно-космические силы] РФ. Поставка планируется до ноября", — пояснил собеседник.

9 апреля сообщалось, что первый серийный Су-57 получат 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии (краснодарский Крымск) или 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии (севастопольский аэродром Бельбек).

В феврале вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести истребители Су-57 на внешний рынок.

В том же месяце заслуженный военный летчик России Владимир Попов сказал, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

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