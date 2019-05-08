Войти
08.05.2019
ИноСМИ

Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент (Апостроф, Украина)

83
0
0
Патрулирование побережья Азовского моря
Патрулирование побережья Азовского моря.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что, по всей видимости, предыдущие украинские власти мало что понимали в вопросах обороны, раз предполагали, что украинские ВМС каким-то образом могут противостоять ВМФ России. Поэтому, отметил эксперт, если новоизбранный президент спросит его мнение по кадровым вопросам, то он посоветует немедленно уволить действующего министра обороны и начальника генерального штаба.

Там [в Крыму] нет такой возможности. Даже когда я служил в Советском Союзе, мы никогда Крымскому полуострову не придавали большого значения, как территории, которую надо защищать какими-то очень мощными силами. Там когда-то располагался 32-й армейский корпус, и уже в 1991-1992 годах мы его оттуда снимали. То есть Крым всегда больше рассматривался как база. Сегодня Крым используется как инфраструктура, где накапливаются огромные запасы, я не думаю, что оттуда можно осуществить прорыв.

Сегодня уже невозможно за ночь перебросить группировки войск. Есть же система предупреждения: пошла бригада на обучение - и мы об этом знаем, задержалась - тоже об этом знаем, подали запасы - вопрос, а зачем подали запасы? А, может, госпитали начали разворачивать? Есть тысячи показателей, по которым каждый день отслеживается ситуация. И наступает момент, когда мы говорим, что точка невозврата пройдена. Поэтому нам важнее не пропустить этот момент. А чтобы этого не пропустить, надо адекватно реагировать. Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет.

Любые военные программы будет утверждать новый президент. А поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Белоруссии, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую возможность. Президент Украины должен слышать разные точки зрения и оценить риски, и что еще важнее - последствия.

Например, если новоизбранный президент спросит мое мнение, я ему буду советовать немедленно уволить действующего министра обороны и начальника генерального штаба.


Иван Апаршин

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Похожие новости
03.11.2016
Сможет ли Россия найти замену продукции белорусской оборонки?
06.05.2016
Как засадить Hunta
26.01.2016
Бронированные «Витязи» встанут на защиту Беларуси
04.01.2016
Будущая война миров
08.11.2010
Количество зарубежных выставок вооружений и военной техники с участием России за десятилетие возросло в полтора раза - ФСВТС
01.07.2008
АвтоВАЗ начнет выпуск нескольких моделей на платформе Renault с 2010 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США