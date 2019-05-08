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08.05.2019
ЦАМТО

ОАЭ намерены закупить новые ЗУР для ЗРК "Пэтриот" – DSCA

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ЗРК "Патриот"
ЗРК "Патриот".
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 7 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 2,728 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 3 мая.

Правительство ОАЭ обратилось к администрации США с запросом о продаже 452 ракет "Пэтриот" PAC-3 MSE. Запрос также включает поставку инструмента, испытательного, обучающего и вспомогательного оборудования, запасных частей и агрегатов, передачу технической документации, обучение личного состава, техническую, инженерную и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и позволит укрепить обороноспособность важного союзника в регионе Ближнего Востока. Подчеркивается, что продажа запрошенных ОАЭ ЗУР PAC-3 MSE соответствует инициативам США по обеспечению ключевых союзников в регионе современными системами, которые повышают совместимость с ВС США.

В уведомлении отмечается, что поставка ЗУР PAC-3 MSE расширит возможности ОАЭ по противодействию существующим и перспективным угрозам, включая самолеты и ракеты. ОАЭ будут применять "Патриот" в качестве средства сдерживания региональных угроз и укрепления обороноспособности. ВС ОАЭ не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Raytheon Corporation.

Уведомление публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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