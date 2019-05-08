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08.05.2019
ЦАМТО

Разведчики ЮВО в Абхазии впервые провели учение с применением новейших бронеавтомобилей "Тигр-М"

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Бронированный автомобиль 233114 «Тигр-М». Фото: ООО «Военно-промышленная компания».

ЦАМТО, 7 мая. Впервые с применением новейших бронированных автомобилей "Тигр-М" разведчики российской военной базы в Абхазии провели тактико-специальное учение.

Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в условиях пересеченной местности, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" и беспилотных летательных аппаратов.

Обнаружив место дислокации лагеря условного противника, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт соединения, а затем окружили и уничтожили его с применением штатного вооружения.

Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Современные бронированные автомобили "Тигр-М" марки ГАЗ поступили на вооружение разведывательных подразделений базы в начале февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Стрелец
Тигр-М
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ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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