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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкий "авианосец" спущен на воду (видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

Универсальный десантный корабль TCG Anadolu впервые спущен на воду.

Крупнейший в истории турецких ВМС военный корабль выведен из сухого дока для первых испытаний, сообщает Warspot со ссылкой на портал kokpit.aero.

Спуск на воду прошел без торжественных церемоний. После затопления дока TCG Anadolu был отбуксирован для прохождения первого этапа испытаний на воде. Вскоре корабль вернётся в сухой док для дооборудования и завершения строительства.

Строительство десантного корабля TCG Anadolu (L-400) стартовало в апреле 2016 года. Корабль строится на основе проекта испанского многоцелевого корабля SPS Juan Carlos I (L-61) и имеет лётную и затапливаемую палубы. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган презентовал проект TCG Anadolu как авианосный корабль, указывая, что на нём будут базироваться 12 истребителей F-35B.

Буксировка TCG Anadolu

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Anadolu УДК
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