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08.05.2019
Военное обозрение

Российская армия начала получать бесшумные миномёты 2Б25 "Галл

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Российская армия начала получать новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл", прекрасно зарекомендовавшие себя во время опытной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник изображения: topwar.ru

По данным новостного агенства, первые партии бесшумных минометов уже поступили в вооруженные силы. В частности, несколько десятков минометов поступили на вооружение подразделений специального назначения. В дальнейшем поставки будут продолжены, но каких-либо дополнительных деталей о них источник не привел.

Сообщается, что в войсках новый миномет показал себя как неприхотливое и надежное оружие, способное уничтожить цели на дальности более 1 км и при этом не выдать себя демаскирующими признаками.

Также источник агенства сообщил, что работы по совершенствованию бесшумных минометов продолжаются.

В настоящее время ведутся работы по создания бесшумного миномета меньшего калибра - предположительно 60 мм, - способного поразить цели на дальности до 3,5 - 4 км

- добавил он.

2Б25 "Галл — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт. Основным предназначением является поражение противника как на открытой местности, так и располагающегося в укрытиях полевого типа. Огонь может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций. Способен поразить цели на дистанции до 1200 м, при этом практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.

Хотя в настоящее время 2Б25 является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом минометного вооружения, на Западе его раскритиковали якобы из-за малой дальности стрельбы, не превышающей 1200 метров.

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Страны
Россия
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