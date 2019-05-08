Российская армия начала получать бесшумные миномёты 2Б25 "Галл
Российская армия начала получать новейшие бесшумные минометы 2Б25 "Галл", прекрасно зарекомендовавшие себя во время опытной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник изображения: topwar.ru
По данным новостного агенства, первые партии бесшумных минометов уже поступили в вооруженные силы. В частности, несколько десятков минометов поступили на вооружение подразделений специального назначения. В дальнейшем поставки будут продолжены, но каких-либо дополнительных деталей о них источник не привел.
Сообщается, что в войсках новый миномет показал себя как неприхотливое и надежное оружие, способное уничтожить цели на дальности более 1 км и при этом не выдать себя демаскирующими признаками.
Также источник агенства сообщил, что работы по совершенствованию бесшумных минометов продолжаются.
В настоящее время ведутся работы по создания бесшумного миномета меньшего калибра - предположительно 60 мм, - способного поразить цели на дальности до 3,5 - 4 км
- добавил он.
2Б25 "Галл — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт. Основным предназначением является поражение противника как на открытой местности, так и располагающегося в укрытиях полевого типа. Огонь может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций. Способен поразить цели на дистанции до 1200 м, при этом практическая скорострельность миномета достигает 15 выстрелов в минуту.
Хотя в настоящее время 2Б25 является единственным на мировом рынке вооружений бесшумным образцом минометного вооружения, на Западе его раскритиковали якобы из-за малой дальности стрельбы, не превышающей 1200 метров.
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