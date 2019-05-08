Промсвязьбанк сопровождает практически 40% контрактов гособоронзаказа - глава банка

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Промсвязьбанк сейчас сопровождает практически 40% контрактов гособоронзаказа (ГОЗ), сообщил глава банка Петр Фрадков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас, на данный момент, банк сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части", - сказал П.Фрадков.

По его словам, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли. "Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 млрд рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил топ-менеджер. Он добавил, что к 2021 году Промсвязьбанк планирует обеспечить кредитование до 70% "контрактов всего оборонно-промышленного комплекса".

ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на базе Промсвязьбанка будет создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Банки должны передать Промсвязьбанку кредиты по его новому профилю, а также часть капитала по этим кредитам. Глава Сбербанка России Герман Греф в середине апреля сообщил, что Сбербанк передал первую часть кредитов оборонно-промышленному комплексу Промсвязьбанку. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин ранее сообщал "Интерфаксу", что ВТБ в рамках передачи кредитов оборонно-промышленным предприятиям Промсвязьбанку предлагает передать капитал под эти активы в виде выплаты дивидендов на привилегированные акции.