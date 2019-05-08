Мурманск получит самый крупный в России сухой док

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в 2020 году пройдет вторичное докование, в котором он нуждается после аварии с плавучим доком ПД-50 в октябре 2018 года. Для этого на 35-м судоремонтном заводе, где сейчас стоит крейсер, будет реконструирован сухой док. После реконструкции он станет самым крупным в России, сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев. По его словам, "Адмирал Кузнецов" будет доковаться в Мурманске, так как "альтернативы у нас нет".

- Сейчас док разделен на две части - по сути, он сейчас представляет собой два разных дока, - отметил Евгений Гладышев. - Обе камеры дока предстоит объединить в одну и несколько их удлинить, после чего он будет дальше выступать в Кольский залив. Для этого уже разрабатывается проектно-сметная документация и идет подготовка закупочной процедуры. На все необходимые работы потребуется около полутора лет.

Согласно контракту, ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" должна быть завершена в 2021 году. Сроки некоторых работ в этих рамках могут быть перенесены в зависимости от ситуации, добавил Евгений Гладышев. Но предполагается, что в целом на срок окончания модернизации крейсера эти переносы не повлияют.

Ремонт корабля начался в 2018 году. К апрелю на нем было выполнено около 25 процентов запланированных работ. Авианесущий крейсер в ходе модернизации получит новые системы ПВО. На нем заменят энергетическое оборудование - в частности, там уже завершена установка новых котлов. Также будут модернизировано оборудование для управления полетами палубной авиации системы посадки, наблюдения и управления. Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, после модернизации крейсер прослужит еще 20 лет.

Плавучий док ПД-50, расположенный на 82-м судоремонтном заводе в жилрайоне Росляково города Мурманска, затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода. Пятый - сменный механик - пропал без вести, найти его так и не удалось. Причины затопления дока до сих пор выясняются в ходе расследования уголовного дела.

Алексей Михайлов (Мурманск)