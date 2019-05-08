ВМС Индии дополнительно приобретут 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31

ЦАМТО, 7 мая. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии 3 мая одобрил предложение по закупке десяти российских вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 для индийской морской авиации (Bharatiya Nau Sena).

Стоимость предложения оценивается в 36 млрд. рупий (около 520 млн. долл.).

Как сообщает Financial Express, новые машины закупаются для усиления авианосных групп или крупных корабельных соединений (в настоящее время в Кочи строится национальный авианосец "Викрант", полеты с палубы которого, как ожидается, начнутся в первом квартале 2020 года).

Согласно пресс-релизу холдинга "Вертолеты России", ранее Индии было поставлено 14 вертолетов Ка-31. Для сервисного обслуживания этих машин в Гоа создана специальная база. За организацию сервисного обслуживания машин на базе в Гоа отвечают специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП).

К 2004 году КумАПП поставило Индии девять вертолетов Ка-31. К 2013 году шесть машин выработали свой ресурс до первого капитального ремонта, после чего были отправлены в Кумертау для выполнения ремонтных работ. Первые две из них были возвращены в мае 2015 года в Индию для дальнейшей эксплуатации. Оставшиеся машины планируется поставить в ближайшее время.

Вертолет Ка-31 предназначен для радиолокационного дозора воздушного и надводного пространства, раннего обнаружения надводных кораблей, а также низколетящих воздушных целей на дальних рубежах (крылатых ракет, вертолетов, самолетов). Оборудование вертолета позволяет опознавать обнаруженные цели, определять параметры их движения и координаты, передавать информацию о наблюдаемой радиолокационной обстановке на корабли и командные пункты сухопутных войск.

Вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31 разработан на базе корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29. Он может базироваться и на кораблях, и на береговых аэродромах. Вертолет может использоваться также для решения задач противовоздушной обороны наземных войск.