Войти
08.05.2019
Российская газета

США развернули в Румынии систему ПРО

77
0
0
Источник изображения: U.S. Army/Wikimedia.org

В Румынии развернуты радиолокатор и пусковые установки высотной системы ПРО THAAD.

Военно-транспортные самолеты ВВС США  C-17 Globemaster III доставили технику на аэродром Михаил Когалничану, пусковые установки размещены на военной базе Девеселу . В Румынию прибыли подразделения 69-й бригады ПВО из форта Блисс в Техасе, пишет Defence Blog со ссылкой на заявление американского командования. "Развертывание осуществлено в рамках миссии НАТО по ПРО и демонстрирует постоянную заботу США об обороне союзников по альянсу", - говорится в документе.

Ранее официальные лица НАТО сообщили о временном развертывании противоракетной системы THAAD в Румынии на время, необходимое для отладки в Девеселу стационарного комплекса ПРО Aegis Ashore. На военной базе также хранится ядерное оружие США, вывезенное из Турции.

- Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и работать лишь до тех пор, пока Aegis Ashore не заступит на боевое дежурство. Ожидается, что развертывание продлится несколько недель. Подразделение будет сосредоточено на угрозах за пределами евроатлантического региона, - подчеркнули в командовании 10-й армии ПВО и ПРО США.

THAAD - мобильный ракетный комплекс, предназначенный для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Комплекс использует концепцию кинетического перехвата, при котором противоракета не несет боевой части, а уничтожение цели достигается прямым попаданием. Радар THAAD обнаруживает цели на расстоянии 1000 километров, ракеты перехватывают их в радиусе 200 км. Комплекс рассчитаны на уничтожение целей, летящих по неизменной баллистической траектории, и бессилен против маневрирующих ракет и боевых блоков.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Турция
Продукция
C-17
THAAD
Иджис
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.03.2018
Мишень двойного назначения
30.08.2016
В воздухе витает Третья мировая…
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
01.12.2014
Если завтра война
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США