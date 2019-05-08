Докование "Адмирала Кузнецова" запланировано на 2020 год

Проходящий ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) в Мурманске тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встанет в док в 2020 году.

"Доковый этап ремонта авианосца начнется в 2020 году при условии, что к этому времени будут подготовлены соответствующие мощности на 35-м СРЗ, проведены инженерные работы и работы по увеличению дока", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили агентству, что на 35-м судоремонтном заводе осуществляются мероприятия по модернизации докового хозяйства, в том числе для обеспечения докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Ввиду сложности проводимых мероприятий мы прогнозируем некоторый сдвиг сроков выполнения второго докования корабля, который в целом не должен повлиять на общий срок завершения ремонта с модернизацией - 2021 год", - отметили в корпорации.

"Адмирал Кузнецов" получил повреждения в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске во время спуска на воду - плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. Корабль получил повреждения взлетной палубы в результате падения крана.

После этого президент ОСК Алексей Рахманов сообщил ТАСС, что авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. По его словам, авианосцу "Адмирал Кузнецов" понадобится повторное докование. Первоначально планировалось выполнить его летом 2019 года. После ЧП с ПД-50 из нескольких вариантов повторного докования выбран один, связанный с подготовкой имеющихся возможностей 35-го СРЗ.