"Стотысячетонный блеф": в ФРГ смеются над авианосной группой США

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Немецкие СМИ выразили сомнение, что США действительно смогут оказать воздействие на Иран, отправив к его берегам авианосцу группу. Там выразили мнение, что подобные предупреждения Вашингтона могут быть лишь словами, которые не перейдут в действия. Кроме того, пребывание американских авианосцев журналисты из Германии назвали "правилом, а не исключением". Между тем, США продолжают давить на Иран, отношения с которым обострились в начале апреля.

Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер выразил сомнение в способности США продемонстрировать свою силу с помощью авианосца, который Вашингтон собирается направить к берегам Ирана. В своей статье Хемикер задался вопросом, не является ли авианосная группа США "стотысячетонным блефом".

Планы американской стороны отправить в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики ранее озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Такими действиями Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой", пояснил Болтон.

"Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, - произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины", - считает автор статьи в немецком издании.

Первая причина, по его мнению, - американские авианосцы не переходят от слов, сказанных правительством американского лидера Дональда Трампа, к делу, что доказывают примеры прошлого. В подтверждение своего мнения он привел пример обострения северокорейского конфликта в апреле 2017 года. Тогда глава Белого дома объявил, что авианосец США "Карл Винсон" будет направлен в Японское море, но в действительности авианосная группа отправилась в противоположном направлении для участия в маневрах в Индийском океане.

Помимо этого, присутствие авианосцев США у берегов Ирана уже давно является "не исключением, а правилом", подчеркнул немецкий журналист. Кроме того, по словам Хемикера, многое указывает на то, что "Авраам Линкольн" и так уже движется в направлении Аравийского полуострова.

В Тегеране также выразили сомнение, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности иранских вооруженных сил. Об этом сказал представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави.

Днем ранее источник Associated Press из министерства обороны США сообщил изданию, что решение Белого дома использовать авианосец и другие военные ресурсы, чтобы послать сигнал Ирану, объясняется намерением иранских сил нанести удар по Соединенным Штатам. Собеседник агентства отметил, что Вашингтон видел "явные признаки" того, что иранские и близкие к Тегерану силы собирались атаковать США. В связи с этим Пентагон одобрил развертывание американских сил.

И без того довольно натянутые отношения Соединенных Штатов и Ирана обострились в начале апреля, когда Вашингтон объявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома.

Американский лидер пояснил, что, по версии Соединенных Штатов, элитное формирование иранской армии активно оказывает финансовую поддержку терроризму, которым Иран пользуется как инструментом достижения своих интересов. Трамп пообещал, что его страна продолжит наращивать давление на КСИР и "повысит для Ирана цену поддержки террористической деятельности".

Это первый случай, когда Вашингтон признает террористической группировкой госструктуру другой страны. Как пояснили в заявлении администрации американского президента, такое решение подчеркивает, что "действия Ирана в корне отличаются от действий других правительств".

В поддержку данного решения американского лидера выступил Джон Болтон. "Сегодняшний беспрецедентный шаг по признанию КСИР иностранной террористической организацией демонстрирует нашу приверженность максимальному давлению на иранский режим до тех пор, пока он не прекратит использовать терроризм в качестве инструмента государственного управления", - написал он в своем твиттере. По словам Болтона, КСИР "инвестирует в терроризм, в то время как иранский народ страдает".

Впрочем, в США были и несогласные с таким решением. Против признания официальной военной структуры Ирана террористической группировкой выступили Пентагон и разведывательные службы США.

В ответ на такие действия американской стороны Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес американскую армию в свой список террористических организаций,

сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в твиттере. Сами США были признаны Тегераном "государством - спонсором терроризма". Письмо с соответствующим призывом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предварительно направил президенту страны Хасану Роухани.

Лидия Мисник