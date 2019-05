Бундесвер показал симулятор танков 1981 года

Вооруженные силы Германии выложили небезынтересный материал, отснятый в 1981 году, и, по всей видимости, посвященный массовому зрителю. Далее предоставляем слово немецкому комментатору из прошлого.

Источник изображения: topwar.ru

Водителю танка нужно много времени, чтобы освоить современные оружейные системы. Существенную помощь в деле подготовки танкистов бундесвера оказывает симулятор вождения. "Будка" в нем эквивалентна "Леопарду", модель местности с габаритами 9 на 3 метра – площади в 2 кв. км.

Как сообщает комментатор, "экономия для налогоплательщиков очевидна" за счет отсутствия расходов на топливо. Подготовка каждого водителя техники обходится на 14 000 марок дешевле. В течение четырех лет на симуляторах можно подготовить 20 тыс. человек. В итоге общая экономия составляет 280 млн. марок. При этом стоимость всех четырех центров обучения равна 32 млн.

Как утверждается, симулятор прекрасно справляется с имитацией действительности. Осуществляя обманчиво реальную ночную поездку, можно сразу попасть в баварский лес, затем очутиться на снежных просторах в северной части страны или форсировать ее реки.

World of Tanks before World of Tanks.

- заметил один из пользователей, посмотревших видео.