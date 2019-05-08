У новейших российских подлодок нашли критический недостаток

У российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном. Об этом пишет автор "Военного обозрения" Максим Климов, проанализировавший интервью "Известиям" главного конструктора противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК" Константина Дробота.

Климов обосновал свой вывод на примере атомной подлодки К-560 "Северодвинск", головного корабля проекта 885 "Ясень". Он напомнил, что субмарина была принята в состав Северного флота ВМФ России в 2014 году, но все еще не имеет систем противоторпедной защиты, что, по мнению автора, подтверждается словами Дробота о том, что задача по созданию для подлодок аналогичного "Пакету-Э/НК" комплекса может быть решена в будущем.

"При этом у наших подлодок фактически отсутствует эффективная пассивная противоторпедная защита", — заметил Климов, пояснив, что имеет в виду средства гидроакустического противодействия, эффективные именно против современных торпед.

"Элементарной защиты" от торпед не имеют как корабли проекта "Ясень", так и атомоходы проекта 955 "Борей", указал автор. "Всю их "картонность" принявшие военные и сдавшая промышленность прекрасно сознавали. При этом не вызывает никаких сомнений то, что если бы реальная обстановка была доведена до верховного главнокомандующего (согласно Конституции России, эту должность занимает президент — прим. "Ленты.ру"), вопрос был бы решен за год, максимум — за два", — подытожил Климов.

Подлодки проектов "Ясень" и "Борей" относятся к субмаринам последнего, четвертого поколения, следующее находится в разработке. В России на данный момент в строю только одна подводная лодка проекта 885 — "Северодвинск" и три атомохода проекта 955 — "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Бореи" являются частью морского компонента ядерной триады России.