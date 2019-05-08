Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца

"В сроки не уложатся, НИОКРы будут долго писать – опыт есть", – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Хмельнов. Так он прокомментировал сообщения о том, что с 2023 года начнутся работы по созданию первого российского атомного авианосца. Но адмирал указал на то, что может простимулировать разработчиков.

"Что касается сроков – пока в судостроении у руля стоят коммерсанты, мы видим одни обещания", – отмечает бывший командующий Тихоокеанским флотом, экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Игорь Хмельнов.

Ранее стало известно, что в 2023 году должны начаться НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию первого российского атомного авианосца. "Корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн", сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Работы включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года. Оценочная стоимость НИОКР и сроки строительства пока не называются.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) уточнили, что пока "конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России не получали", но в тоже время заверили, что разработка предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу, не прекращалась. Ранее в ВМФ России заявляли, что российский флот намерен получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

"Но, и об этом надо помнить, в 2017 году (когда, к слову, начались морские парады на Неве) был издан указ президента, который утвердил основы политики России в области военно-морской деятельности – в том числе в дальней морской зоне, – подчеркивает адмирал Хмельнов. – Указ действует до 2030 года. Так что будет жесткий контроль, спрос – так, как это умеет делать президент. Но не следует на него одного перекладывать, нужно, чтобы все заинтересованные люди, в том числе адмиралы, принимали участие, а не отмахивались".

Таким образом, "все будет выполнимо по срокам, плюс-минус год-два", – полагает Хмельнов. "Какими силами строить, где строить, где и чем снаряжать – всё есть", – подчеркнул адмирал.

Хмельнов вновь напомнил об указе президента о военно-морской деятельности России. "В дальнюю морскую зону мы должны будем пойти на кораблях первого, в крайнем случае – второго ранга", – подчеркивает собеседник.

К кораблям первого ранга, в том числе относятся: тяжелые авианесущие крейсера (авианосцы), тяжелые атомные ракетные крейсеры, подводные атомные крейсеры (в том числе стратегического назначения), большие атомные подлодки.

"Я, можно сказать, ярый "океанист" – много провел в молодости в походах в Атлантике, в Тихом океане и особенно в нашем любимом Средиземном море. Туда маленький катерочек не пошлешь – ни УДК (универсальный десантный корабль), ни фрегатик – туда нужны большие океанские корабли, такие, какими обладают американцы. У нас с авианосцами очень тяжело. Хотя авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", царствие ему небесное, многое сделал для поддержания обороноспособности", – отмечает Хмельнов. Напомним, что "Адмирал Горшков" был выведен из состава флота в 2004 году и продан Индии.

Отметим, что на вооружение ВМС США первый атомный авианосец поступил еще в 1961 году – это был корабль "Энтерпрайз", находившийся в составе флота до 2012 года. К тому же типу относятся авианосец "Нимиц" 1975 года и корабли того же класса водоизмещением до 106 тонн (на фото – один из таких кораблей). Сейчас в составе флота, в строю и в ремонте – 11 авианосцев класса "Нимиц".

Франция располагает одним авианосцем с ядерной силовой установкой – "Шарль де Голль".

Неядерные авианесущие корабли стоят на вооружении Китая, Индии, Италии и Таиланда, в стадии постройки два британских авианосца.

Сейчас в составе ВМФ России имеется один авианесущий корабль – крейсер "Адмирал Кузнецов" с неатомной энергетической установкой. Корабль находится на ремонте и вернется в строй в 2021 году. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно улучшить единственный российский авианосец.

Михаил Мошкин