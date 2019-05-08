Новые малые противолодочные корабли для индийского флота

29 и 30 апреля 2019 года соответственно министерство обороны Индии выдало индийским судостроительным предприятиям Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE, Колката) и Cochin Shipyard Limited (CSL, Кочи) контракты на постройку каждой из них для ВМС Индии по восемь малых противолодочных кораблей по программе Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASWSWCs). Корабли предназначены для противолодочной обороны в ближней зоне военно-морских баз ВМС Индии.

Проектное изображение малого противолодочного корабля для ВМС Индии разработки индийского судостроительного предприятия Cochin Shipyard Limited (CSL) (с) Cochin Shipyard Limited

Министерство обороны Индии утвердило программу ASWSWCs постройки на национальных верфях 16 специализированных малых противолодочных кораблей (МПК) для индийского флота в декабре 2013 года. В июне 2014 года был объявлен тендер, в котором приняли участие шесть индийских судостроительных предприятий - помимо GRSE и CSL, участвовали также Larsen & Toubro, ABG Shipyard, Pipavav Shipyard и Goa Shipyard, при этом верфи представляли собственные проекты кораблей, разработанные в соответствии с требованиями ВМС Индии. Выбор в пользу GRSE и CSL был сделан в октябре 2017 года, но утверждение и доработка проектов и согласование стоимости растянулись еще более чем на полора года.

Каждая их двух выбранных верфей GRSE и CSL построит по восемь МПК. Контракт с каждой верфью заключен на сумму 6311,32 кроров рупий (около 910 млн долл). Сдача первого корабля каждого предприятия должна быть произведена в течении 42 месяцев с момента подписания контракта (то есть к концу октября 2022 года), после чего каждая верфь должна сдавать по два корабля в год, с завершением всей программы в течении 84 месяцев (семи лет) - то есть к концу апреля 2026 года.

Об верфи будут строить МПК по собственным проектам, разработанным по единому заданию. Требования ВМС Индии определяли полное водоизмещение в 750 тонн, длину 70 м, ширину 10,2 м, осадку 2,7 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная, обеспечивающая максимальную скорость 25 уз. Экипаж 57 человек (включая семь офицеров).

Вооружение должно включать два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед, одну 12-ствольную реактивную бомбометную установку РБУ-6000 советского образца (видимо, снимаемую со старых списываемых кораблей), зенитную артиллерийскую установку и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки, а также соответсвующий набор гидроакустических и радиолокационных средств. Корабли должны быть оснащен АСБУ. Помимо основной задачи, МПК должны быть способны использоваться также в качестве базовых кораблей воздушного наблюдения, патрульных и спасательных кораблей и минных заградителей.

Корабль проекта CSL имеет вертолетную площадку.

Проектное изображение малого противолодочного корабля для ВМС Индии разработки индийского судостроительного предприятия Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) (с) Garden Reach Shipbuilders & Engineers