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08.05.2019
Военно-промышленный курьер

Турция становится успешным игроком на рынке вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках 14-ой Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 Турцией были заключены соглашения о совместном серийном производстве танков между турецким оборонным предприятием FNSS и индонезийским PT Pindad, о поставке тепловизоров для ПТРК (Противотанковый ракетный комплекс) SKIFT, о поставке раций на основе программного обеспечения для нужд Вооруженных сил Украины между турецким оборонным предприятием ASELSAN и украинским STE, о сотрудничестве в оборонной сфере между Турецкой Республикой и Гвинеей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajans, глава Управления Администрации Президента Турции по оборонной промышленности Исмаил Демир рассказал о том, что в выставке приняли участие 153 делегации из 71 страны, из которых 49 были на высшем уровне. Также в рамках нее было подписано 75 соглашений о сотрудничестве и поставках. 

Исмаил Демир упомянул о том, что выставка наглядно показала достижения турецкой оборонной промышленности, и добавил: "Иностранные участники и делегации были потрясены тем уровнем, которого смогла достичь Турция. Особо выразили свое изумление те страны и лица, которые с Турцией мало знакомы, и участвуют в этом мероприятии впервые. Этот факт наглядно показал необходимость большей рекламы и распространения нашей оборонной сферы. Потому что многие и не подозревают о потенциале, которым мы обладаем. Здесь влияет ещё и фактор того, что исторически Турция не воспринималась как страна-экспортер изделий оборонной промышленности. Однако позитивные изменения этого тренда на настоящем этапе могут рассматриваться как возможность для Турции занять место полноценного игрока на рынке вооружений".

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Индонезия
Турция
Украина
Компании
Aselsan
Nurol
Pindad
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