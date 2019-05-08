Истребители против компьютеров

Впервые в мировой истории была проведена военная операция в ответ на кибератаку. Вчера, 6 мая, портал engadget.com сообщил о том, что израильская армия нанесла воздушный удар в ответ на неудачную попытку "кибернаступления".

В 2015 году США объявили об использовании беспилотников для подавления кибератаки, теперь же появилось первое подтверждение полноценной военной операции в ответ на хакерские действия.

Сообщение о первом военном ответе на кибератаку. Источник изображения: twitter.com/IDF

Пресс-служба ЦАХАЛ на своём официальном Twitter-канале сообщила об авианалёте на здание в секторе Газа. По мнению израильских военных, именно в нём располагался один из штабов движения ХАМАС, ответственный за "кибернаступление" на Израиль.

В ЦАХАЛ не раскрывают деталей виртуальной атаки, указывая только что "предотвращена попытка кибернаступления ХАМАС на израильские цели. После успешного отражения атаки мы поразили здание, где работают кибероперативники ХАМАС. HamasCyberHQ.exe уничтожен".