Истребители против компьютеров
Впервые в мировой истории была проведена военная операция в ответ на кибератаку. Вчера, 6 мая, портал engadget.com сообщил о том, что израильская армия нанесла воздушный удар в ответ на неудачную попытку "кибернаступления".
В 2015 году США объявили об использовании беспилотников для подавления кибератаки, теперь же появилось первое подтверждение полноценной военной операции в ответ на хакерские действия.
Сообщение о первом военном ответе на кибератаку.
Источник изображения: twitter.com/IDF
Пресс-служба ЦАХАЛ на своём официальном Twitter-канале сообщила об авианалёте на здание в секторе Газа. По мнению израильских военных, именно в нём располагался один из штабов движения ХАМАС, ответственный за "кибернаступление" на Израиль.
В ЦАХАЛ не раскрывают деталей виртуальной атаки, указывая только что "предотвращена попытка кибернаступления ХАМАС на израильские цели. После успешного отражения атаки мы поразили здание, где работают кибероперативники ХАМАС. HamasCyberHQ.exe уничтожен".
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