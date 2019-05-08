Впервые: ВАИ Москвы вооружилась новейшими электромотоциклами "Пульсар"

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Два электромотоцикла ИЖ - "Пульсар" производства АО "Концерна Калашников" получили инспекторы 100-й ВАИ города Москвы. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Мотоциклетные наряды уже приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе проведения тренировки Парада на Красной площади 4 мая 2019 г.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В дальнейшем "Пульсары" будут использоваться для оперативного прибытия на место дорожно-транспортного происшествия, создания мобильных групп быстрого реагирования, а также контроля за соблюдением требований правил дорожного движения водителями воинского автотранспорта в городских условиях.

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Как сообщают в АО "Концерн Калашников", впервые данные электромотоциклы были представлены в августе 2017 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". "Пульсар" развивает максимальную скорость до 100 км/ч и имеет запас хода до 150 км. Он оборудован бесщеточным двигателем постоянного тока. Его мощность - 15 кВт, при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. Использование ИЖ Пульсар в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов с бензиновым двигателем.