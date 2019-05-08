Все те же лица: HMS Echo снова в одесском порту

В порт Одессы опять зашел британский военный корабль

В одесский порт вновь прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo H87, который уже входил туда в декабре прошлого года. Он находится в Черном море с 20 апреля и по договору о режиме черноморских проливов должен покинуть его до 10 мая, то есть, как предполагают украинские СМИ, он сделает это 9 мая. Свои действия он осуществляет в соответствии с договором, заключенным в прошлом году между министрами обороны Великобритании и Украины.

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 вновь прибыл в Одессу, сообщило одесское издание "Думская". По его данным, это произошло накануне, 6 мая, около 10 часов утра. Он пришвартовался у 18-го причала морвокзала, отметили в сообщении.

"HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми", - уточнили в издании. По предварительным данным, корабль пробудет в одесском порту до 9 мая.

HMS Echo H87 - это гидрографическое и разведывательное судно, принятое на вооружение британским флотом в марте 2003 года. Его длина составляет 91 м, ширина - 17 м, а осадка - 5,5 м. Водоизмещение разведкорабля - около 4 тыс. т. В экипаж судна входят 72 человека.

О том, что Британия "в целях обеспечения свободы судоходства в регионе" направит в 2019 году в Черное море гидрографическое судно, еще в прошлом году на встрече в Лондоне договорились министры обороны Великобритании и Украины Гэвин Уильямсон и Степан Полторак.

На основе этого же соглашения HMS Echo H87 уже заходил в порт Одессы 19 декабря прошлого года, о чем также сообщал портал "Думская".

"Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел сегодня [19 декабря] в Одесский порт. Примерно в 10:35 [11:35 мск] его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса", - отметили там. Материал сопровождался несколькими фотографиями пребывающего в Одессе британского судна.

HMS Echo H87 стал первым кораблем из флота стран-членов НАТО, прибывшим на Украину после инцидента в Керченском проливе. Корабль пробыл в городе несколько дней и совершил маневры с флагманом ВМС Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Как указали в "Думской", ранее министерство обороны Великобритании планировало, что корабль будет находиться в Черном море более длительное время, но Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в этой акватории до 21 суток.

В саму акваторию Черного моря корабль ВМС Великобритании вошел через пролив Босфор 18 декабря. В составе его вооружения были артиллерийская установка Mk44 и пулеметы.

Некоторое время спустя Гейвин Уильямсон на встрече со своим украинским коллегой Степаном Полтораком заявил, что Черное море "не принадлежит России". Во время той встречи они посетили одесский порт, где и был пришвартован корабль британского королевского флота.

"Причина... того, что HMS Echo здесь, заключается, в первую очередь, в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной, и то, что Украина не одинока", - пояснил Уильямсон.

Кроме того, Лондон, по его словам, также хочет показать свое право входить в Одессу и другие порты, поскольку Черное море является "международным".

Кстати, в тот визит британского "гостя" на Украину у Киева даже был план использовать его в качестве приманки. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак выступил с предложением направить корабль британского военного флота в территориальные воды России, а именно в Керченский пролив. Таким образом он хотел проверить, какой будет реакция российских пограничников.

Об этом он говорил во время дискуссии в студии телеканала "Прямой". В эфире обсуждалось возможное участие разведывательного корабля ВМС Великобритании в проходе через Керченский пролив.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание - а кто-нибудь пробовал пройти?" - задался вопросом украинский военный.

Он заявил, что у HMS Echo нет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, в соответствии с которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками. "И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", - поинтересовался Грымчак.

Вместе с тем американские журналисты не оценили такой ответ Великобритании на так называемую "агрессию" России, проявленную в инциденте в Керченском проливе. Действия Соединенного Королевства в издании The National Interest назвали не соразмерными и не адекватными ситуации.

"Прибытие в Черное море британского военного корабля HMS Echo, безусловно, является знаком поддержки Украины после столкновения с Россией. Но это судно - многоцелевой гидрографический корабль, основная задача которого - научные исследования океана", - обратили внимание авторы статьи.

Там также подчеркнули, что арсенал судна не является хоть сколько-нибудь весомым по сравнению с силами ВМФ России в регионе. На вооружении HMS Echo только 20-миллиметровые пушки Oerlicon и несколько шестиствольных пулеметов M134 "Миниган".

Лидия Мисник