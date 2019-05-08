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08.05.2019
Военное обозрение

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

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Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщили в военном ведомстве, до начала следующего года на орбиту будут запущены два спутника, после чего система разведки "Лиана" заработает на полную мощь. Выведенные на 100-км орбиту спутники могут обнаружить объект размером с автомобиль и при необходимости навести на него системы высокоточного оружия.

Всего в систему разведки входят четыре спутника - два "Лотос-С" и два "Пион-НКС". "Лиана" разработана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда", созданной еще в 1970-е, которая отслеживала движение американских АУГ. Однако из-за низкой разрешающей способности оптической техники спутники "Легенды" могли обнаруживать только крупные объекты.

Новая система начала разрабатываться в начале 90-х годов, но процесс затянулся, так как изначально спутники создавались для вывода на орбиту ракетами "Зенит", а после того как "Южмаш" остался на Украине, их пришлось перепроектировать под ракеты "Союз".

Первый "Лотос-С" был запущен на орбиту в 2009 году, второй - в 2017. Два "Пиона-НКС" планируется запустить до конца этого года.

Характеристики системы радиолокационной разведи "Лиана" засекречены. Известно, что с помощью нее российские военные смогут наблюдать за небольшими морскими и наземными объектами и наводить на них высокоточнное оружие.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Южмаш
Проекты
Союз РН
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