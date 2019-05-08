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08.05.2019
Известия.ru

В Волгограде спортсмены поборолись за Кубок России по высокоточной стрельбе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошло Открытое первенство России по высокоточной стрельбе. Как сообщается в поступившем "Известиям" пресс-релизе, основными задачами, которые ставили перед собой организаторы соревнования, стали повышение мастерства стрелков и формирование состава сборной команды России.

Первенство прошло в F-классе, который называют "Формулой-1" в данном виде спорта. Протяженность дистанции составила 914 м.

Абсолютным чемпионом в открытом классе стал Игорь Чернов, второе место занял Андрей Серсков, спортсмены получили одинаковое количество очков. Примечательно, что два призовых места заняли спортсмены с винтовками, произведенными в "Московской оружейной компании" и ее люксовом подразделении Bespoke Gun.

Винтовки от "Московской оружейной компании" и Bespoke Gun ранее уже зарекомендовали себя не только на российских, но и на международных соревнованиях. В апреле 2018 года снайперская пара из Москвы Александр Кравцов и Валерий Шиц, входящая в состав сборной команды Федерации высокоточной стрельбы России на соревнованиях в 2nd Extreme Skiritai Legacy Competition в Италии, заняла первое место с винтовками, подготовленными люксовым подразделением "Московской оружейной компании" — Bespoke Gun.

Как отмечается в пресс-релизе, эти факты дают основание полагать, что российские спортсмены в связке с отечественными оружейниками имеют все шансы в очередной раз заявить себя на международных стрелковых соревнованиях и завоевать первые места.

В марте в Рязани в рамках Недели творчества курсантов и студентов образовательных учреждений ФСИН России прошел турнир памяти Николая Макарова по стрельбе из пистолета. На соревнованиях встретились 25 команд из различных вузов, правоохранительных органов страны и Федерации практической стрельбы России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Персоны
Макаров Николай
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