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08.05.2019
Российская газета

Российскую армию вооружили бесшумными минометами

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

В российскую армию начали поступать новейшие минометы 2Б25 "Галл". Их отличительной особенностью является почти полная бесшумность, благодаря чему позицию, с которой ведется стрельба, очень сложно обнаружить.

Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, первыми несколько десятков таких минометов получили подразделения специального назначения.

- В ходе эксплуатации "Галл" зарекомендовал себя как неприхотливое и надежное оружие, у которого практически полностью отсутствуют демаскирующие признаки, - уточнил собеседник агентства.

Бесшумный миномет 2Б25 "Галл" калибра 82 миллиметра разработан нижегородским "ЦНИИ "Буревестник". Согласно информации на официальном сайте производителя, максимальная дальность стрельбы изделия составляет 1200 метров, минимальная - 100 метров. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту, если огонь ведется по одной точке. Привести миномет в боевое положение из походного можно всего за 30 секунд, он способен работать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, боевой расчет - два человека.

Преимуществом миномета 2Б25 является скрытность огневой позиции и внезапность его применения за счет бесшумности, беспламенности и бездымности стрельбы, благодаря особенностям конструктивной схемы и использованию бесшумного осколочного выстрела 3ВО35.

Разработка бесшумных минометов продолжится. "В настоящее время прорабатывается возможность создания миномета меньшего калибра - предположительно 60 миллиметров, - способного поразить цели на дальности до 3,5-4 километра", - добавил источник.


Алексей Иванов (Нижний Новгород)

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Страны
Россия
Компании
Буревестник
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